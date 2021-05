Marion heeft haar reddende engel gevonden, maar kan hem niet meer bedanken

DEN BOSCH - De Bossche Marion Kerkhof deed ruim een maandje geleden een oproep: ‘Wie was de sluismeester die mij opving toen ik het moeilijk had?’ Eerst het goede nieuws: hij is gevonden. Maar dan het slechte: de sluismeester is helaas overleden. Toch gaat Kerkhof hem proberen te bedanken.

In 2000 of 2001 zat Kerkhof privé in een zware periode. Toen ze op een dag in de buurt van de Anthoniebrug in Den Bosch liep, werd het haar te veel. Net op dat moment stak de sluismeester bij de brug zijn hoofd naar buiten. ‘Gaat alles wel goed met je? Kom anders binnen even iets drinken’, zei hij. En dat deed Kerkhof dan ook om er vervolgens tot rust te komen.

Eén wens

De afgelopen maand bracht ze woensdagen in hetzelfde sluishuisje door om als dichter Bluem zijnde de creatieve sappen te laten stromen. Maar ze had één wens: haar reddende engel ontmoeten. En zo werd er een zoektocht op touw gezet, samen met onder andere Imke van Dillen van Stichting Weeshuisjes. Meerdere voormalige sluismeesters werden naar voren geschoven, maar hij zat er niet tussen.

Tot het verhaal bij de familie van de voormalige sluismeester Peter Diepenhorst terechtkwam. Een zoon nam contact op met de speurneuzen, want Diepenhorst had het bewuste verhaal eerder al verteld tegen zijn kinderen. Ook hij was blijkbaar onder de indruk geraakt van de ontmoeting. ,,En bij deze had Marion meteen zoiets van: ‘Ja, dit is hem.’ Het verhaal klopte gewoon helemaal", zegt Van Dillen.

Toch een ode

Een ontmoeting tussen Kerkhof en Diepenhorst zit er helaas niet in. De voormalige sluismeester is overleden. Maar tóch wil Kerkhof hem bedanken en dat gaat komend weekend gebeuren. ,,Twee familieleden werken ook bij Rijkswaterstaat en samen met de zoon gaan we hen bedanken. Een kampvuurtje erbij en dan draagt Bluem een ode voor", zegt Van Dillen.