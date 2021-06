Maritiem 's-Hertogenbosch met drakenbootrace en watersportplein, maar zonder vuurwerk

Negen van de twaalf betonbrug­gen in Vught ‘verhoogd risico voor weggebrui­kers’

8:10 VUGHT - Niet alleen de brug Deutersestraat in Vught is er slecht aan toe. Ook de betonbruggen Nieuwkuijkse- en Cromvoirtseweg verkeren in een zorgelijke toestand. Ze vertonen scheuren vanwege overbelasting, blijkt uit een recent onderzoek. De brug Deutersestraat wordt de komende jaren in zijn geheel vervangen.