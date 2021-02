Marjolein Verstraeten nieuwe directeur Sint Jozefoord Nuland

Drie dagen Live in Oeteldonk is ‘samen alleen carnaval vieren thuis’

11 februari DEN BOSCH - De huiskamer boven café De Smidse is een fenomeen in Oeteldonk, een bonte verzamelplaats voor ‘kletsers’, ‘jankers’ en tal van Oeteldonkers die er even een instrument of een tasje met rood-wit-geel neerleggen. Het door duizenden gebruikte bankstel staat er nog (steeds), maar is tijdens het carnaval de presentatiedesk voor drie dagen Live in Oeteldonk.