Markante marktkooplui ... ‘Zonder sterke vrouw kun je géén marktkoopman zijn’

‘Als kind fietste ik gelijk na school al naar de viskraam om een paar uur te werken. Leren om haring en zalm te fileren, vond ik heel interessant’. Nee, aan een vervolgopleiding had Boy Bertrums na de middelbare school geen behoefte. Hij is pas 35, maar staat toch ál 21 jaar op de markt. Na de vis stapte hij over op de groenten en fruit. ,,Maar dat lag me niet. Ik was gewend vis te fileren en schoon te maken, nu deed ik een paar appels in een zak: en dat was het.’’ Terug naar de vis dan maar. Hij staat op markten in de buurt van Eersel en Reusel, als zich in 2010 een mogelijkheid uit duizenden voordoet. ,,Ik kon bij De KaasKoning een kraam overnemen, in mijn eigen stad. Die kans moest ik pakken. Ons eerste kind was net geboren, de tweede op komst. Nu kon ik veel eerder thuis zijn, ook lekker.’’