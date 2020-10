Marktveldpassage Vught gaat plat; Tijdelijke winkel AH opent begin 2021

Meer, beter en sneller bouwen in Den Bosch: ‘Geen dure onderzoe­ken en bewonings­plicht’

27 oktober DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch had gerekend op miljoenen van het Rijk voor woningbouw in de Groote Wielen en Willemspoort. Hoe gaan we dat oplossen, wethouders Geers? ,,Want wij willen meer, beter en sneller bouwen’’, geeft Hanneke Welten de voorkeur namens de VVD voor de toekomst van de woningbouw aan.