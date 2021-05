Massaal met bootjes het water op in Den Bosch: ‘Mensen zijn wel klaar met de bossen’

Eindexa­mens zijn dit jaar in het raadhuis, de Brabanthal­len en heel veel extra gymzalen

16 mei DEN BOSCH/BOXTEL - Het Ds. Pierson College heeft ruimte gehuurd in de Brabanthallen, het Jacob-Roelandslyceum kan terecht in sporthal De Braken dat (net als de Brabanthallen) ook vaccinatielocatie is en het Elde College in Sint-Michielsgestel wijkt uit naar het voormalige gemeentehuis. Het is puzzelen voor sommige scholen bij de eindexamens die volgende week beginnen.