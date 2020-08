Massale bomenkap voor nieuwe N65: ‘Mensen zullen schrikken van de kaalslag’

Niet veel carnavals­volk op 11-11, Bossche cafés hoogstens een paar uur open

25 augustus DEN BOSCH - De Bossche kroegbazen voorzien dat door de coronapandemie op 11-11 weinig aan carnaval mogelijk zal zijn. In 2019 waren er tijdens de opening van het carnavalsseizoen 27.000 mensen in de binnenstad. Dat gaat dit jaar zeker niet lukken, dus laat de horeca een proefballonnetje op bij de gemeente: kunnen we wellicht een paar uurtjes open zijn? ,,Hoe dan ook, 11-11 wordt dit jaar erg kleinschalig.’’