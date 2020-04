ENGELEN - In grote getalen komen Chinese wolhandkrabben vanaf de Maas tegen de stroom in richting De Dieze. In tegenstelling tot vissen die bij het zoeken naar paaiplaatsen intuïtief tegen de stroom in zwemmen, lijkt het erop dat de vispassage met hoogteverschillen voor dit exotische diertje een struggle is.

De reisbestemming van deze nog jonge krabben is onbekend. Ze vertoeven tegen de verticale wanden van het bruggetje dat voetgangers de mogelijkheid biedt om de vispassage over te steken. Ze kruipen langs de oevers en ze gaan aan land, maar eenmaal daar stranden ze of gaan ze weer terug het water in.

Te warm

,,Het is nu te warm. Bekend is dat ze in het najaar, als ze bijvoorbeeld opzoek gaan naar partners, wel honderden meters buiten de rivieren op het land aanwezig zijn”, vertelt Fabrice Ottenburg, onderzoeker bij Wageningen University & Research. Of ze in grote getalen onder de voetgangersbrug verder stroomopwaarts richting De Dieze gaan, is vanaf de kant niet te zien.

Volledig scherm Massale invasie van Chinese wolhandkrab bij vispassage Engelen. © copyright Marc Bolsius

Geen welkome gast

De Chinese wolhandkrab dankt zijn naam aan zijn afkomst en zijn met vacht beklede scharen. De uitheemse krab heeft een grijsgroen tot bruin rugschild van drie tot zeven centimeter en relatief lange poten. ,,De wolhandkrab kan met gemak 15 of 20 jaar oud worden. Hoe ouder die wordt hoe groter”, aldus Ottenburg.

De invasieve exoot die zich sinds begin twintigste eeuw in de Nederlandse wateren verspreid heeft, is geen welkome gast. Volgens Ottenburg is de alleseter een plaag voor inheemse flora en fauna. ,,Hij vreet onder meer planten weg waar de snoek zijn eieren in afzet. Of larven van amfibieën”, aldus Ottenburg.

