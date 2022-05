Matroos Frans Meesters op herdenkingslijsten en monumenten, maar niet in zijn eigen Den Bosch

Heroes slaat belangrij­ke slag met zege op Mons

Na afloop van de wedstrijd tussen Heroes Den Bosch en Mons, gewonnen door de thuisploeg, stond er een tevreden blik op het gezicht van coach Erik Braal. Zijn ploeg had het niet makkelijk gehad, maar pakte een broodnodige zege, waardoor het een ronde mag overslaan in de play-offs. “Voor ons is dat op dit moment echt heel belangrijk", concludeerde Braal.

29 april