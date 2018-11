‘Maurickbeuk’ Vught gered; herinrichting Boxtelseweg aangepast

Bouw van de gedraaide toren Upstairs in Paleiskwar­tier officieel van start

17:09 Di 20 nov. Met het plaatsen van de eerste wand is de bouw van Upstairs in het Paleiskwartier officieel van start gegaan. Het gebouw - met een toren waar een draai in zit - komt naast de bioscoop, aan de andere zijde van de Paleisbrug.