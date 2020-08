Max Verstappen volgen op Pettelaarse Schans met Mental Theo, Michael Bleekemolen en Tim Coronel

Na optredens afgelopen weken van onder anderen Danny Vera en Davina Michelle staat het Zomertheater eind deze maand in het teken van Max Verstappen die (na kwalificatie) op twee led-schermen van 24 vierkante meter is te volgen door maximaal 750 belangstellenden die daar 29 euro per persoon voor betalen. ,,De kaartverkoop gaat erg goed. Sinds de verkoop maandag startte is zo’n zeventig procent van de kaarten verkocht.’’ Dat zegt mede-organisator Joop Soree over het evenement dat wordt gepresenteerd door Theo Nabuurs (‘Mental Theo’).

Volledig scherm Tim Coronel stapt uit de buggy waarmee hij Parijs Dakar reed. © Frank Jansen

Formule 1 café

Nabuurs is al jarenlang liefhebber van Formule 1 en racete zelf met een Renault Clio op het circuit van Spa Francorchamps. ,,Max is de enige man die mij laat huilen. Als je tijdens een Grand Prix naast me zit, denk je vast dat ik niet spoor’’, aldus Nabuurs in het tijdschrift Formule 1.

In het Zomertheater ontvangt de diskjockey Tim Coronel die geregeld met zijn broer Tom optreedt in het tv-programma Formule 1 café. Coronel neemt een buggy mee waarmee hij in gezelschap van zijn broer Parijs Dakar reed. Coronel zal raceverhalen vertellen. Dat geldt ook voor Michael Bleekemolen die onder meer Formule 1 en Formule 3 reed. Hij is inmiddels eigenaar van drie kartbanen.

Pit Stop Challenge

Wie op de Pettelaarse Schans meer wil doen dan kijken en luisteren kan de handen uit de mouwen steken tijdens de Pit Stop Challenge van raceteam Red Bull. Het is de bedoeling om twee wielen van een ‘halve’ Formule 1 bolide van Red Bull zo snel mogelijk te vervangen. Het gaat om een ronde van een competitie waarbij de winnaar over een poosje de ‘echte’ monteurs van Verstappen mag helpen. Behalve in Nederland wordt deze competitie ook gehouden in Denemarken en Taiwan.