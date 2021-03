Maximaal 77 woningen voor de twee laatste fases van Den Hoek in Helvoirt

Vos benadrukt dat zij niet heeft gezegd dat Vught wacht op de nieuwe woonvisie. Besluitvorming daarover staat namelijk pas in het najaar gepland. ,,We sluiten aan bij het beeld-/kwaliteitsplan dat al eerder door de gemeente Haaren is vastgesteld, zodat het plan als één wijk beleefd gaat worden. We bekijken op dit moment de verschillende varianten. Er zitten nogal wat haken en ogen aan. Zaken die niet met elkaar rijmen. Rond de zomer komen we met een plan. We onderzoeken hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de huidige woningmarkt en waarbij ruimte is voor meer woningen in het betaalbare segment. We wachten dus niet op de Woonvisie maar geven juist uitvoering aan de motie van Haaren.”