MC Les Vites moet nu echt weg uit Rosmalen, maar voorzitter wil meer zekerheid

In een brief aan de gemeenteraad stellen B en W dat de club en omwonenden van deze stap op de hoogte zijn. Maar voorzitter Marc Vorstenbosch van Les Vites zegt van niets te weten. Hij is de opvolger van zijn vader, die in april onverwacht overleed. ,,Mijn vader was vanaf de jaren 90 voorzitter. Motorcross is ons met de paplepel ingegeven.”