ME en politie uitgerukt in Graafsewijk Den Bosch na oproep, geen ongeregeldheden ontstaan

DEN BOSCH - Enkele tientallen leden van de Mobiele Eenheid en een aantal agenten stonden zaterdagavond paraat in de omgeving van de Bossche Graafseweg waar rond 20.00 uur zo’n veertig jongeren bij elkaar kwamen. Voor zover bekend werd een persoon aangehouden in de directe omgeving.

Het is onduidelijk wat daarvan de reden. is. De jongeren leken te hebben gereageerd op een oproep die enkele dagen geleden is verspreid via sociale media. Ene ‘Johan Strijdbaar’ riep op om ‘op te staan voor je vrijheid’ om rond 19.30 uur bijeen te komen op de Graafseweg.

Het is onduidelijk wat de jongeren van plan waren. Maar de oproep doet denken aan een oproep die er toe leidde dat op 25 januari tientallen jongeren bij elkaar kwamen bij het tankstation dat is gevestigd vlakbij de Graafseweg gelegen Van Grobbendoncklaan. Vanaf die locatie trokken tientallen jongeren via het Hinthamereinde en Hinthamerstraat binnenstad in. Zij lieten daar een spoor van vernielingen achter.

Het merendeel van de relschoppers had destijds gehoor gegeven aan de oproep om zich onherkenbaar te kleden en bivakmutsen te dragen. Zaterdagavond werd donkere kleding gedragen, maar was geen sprake van bivakmutsen. Rond 20.45 uur verdween de groep en waren de politie en ME vertrokken.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Politie en ME zaterdagavond aanwezig in omgeving Graafsewijk in Den Bosch. © Bart Meesters / Meesters Multimedia

Voor zover bekend geen vernielingen

Op 25 januari duurde het enkele uren voordat met hulp van de Mobiele Eenheid een einde werd gemaakt aan de rellen. Nu waren er wel direct ME‘ers in de buurt en werd voor zover bekend niks vernield.

De Bossche burgemeester Jack Mikkers beschreef de oproep van vanavond in een brief die hij vrijdag stuurde naar winkeliers die aangesloten zijn bij ondernemersvereniging Hartje ‘s-Hertogenbosch. Ook vroeg hij ouders in een filmpje om met hun kind(eren) te praten over eventuele boosheid over de coronamaatregelen. De ouders kregen het advies om na te gaan waar hun kind(eren) vanavond zouden zijn.

Volledig scherm Zaterdagavond werd voor zover bekend één persoon aangehouden. Waarom is onduidelijk. © Bart Meesters / Meesters Multimedia



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.