Medewerkers Jumbo staken maandag opnieuw voor rechtszaak over ‘stakingsbreuk’

Dappere Selma is lichtend voorbeeld bij nieuwe expositie Nationaal Monument Kamp Vught

18:06 VUGHT - Enkele keren wist ze in de oorlogsjaren door het oog van de naald te kruipen. Uiteindelijk kwam ook Selma van der Perre, betrokken bij het verzet, terecht in Ravensbrück. Ze is een van de veertien geportretteerden, opgenomen in de nieuwe expositie ‘Palet van verzet, moedige vrouwen van toen en nu’. Tot en met 28 februari te zien in Nationaal Monument Kamp Vught.