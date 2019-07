Medewerkers KFC in Den Bosch onwel na lek in stikstofleiding, restaurant snel weer open

DEN BOSCH - Een aantal medewerkers van de KFC aan de Reitscheweg in Den Bosch kreeg vrijdagochtend rond 10.50 uur last van de gezondheid nadat er een lek ontstond in een stikstofleiding.

De medewerkers waren rond die tijd bezig met de opstartwerkzaamheden in het pand. Ze kregen last van misselijkheid en voelden zich licht in hun hoofd. Ze besloten daarop de hulpdiensten te bellen.

Maar liefst drie ambulances, twee brandweerwagens en een politieauto kwamen ter plaatse. De brandweer ontdekte een lek in de stikstofleiding die achter de bar loopt. Daar kwam CO2 uit.

Een monteur die toevallig op het moment van het lek bezig was met de afzuiging in het pand, kreeg ook last van misselijkheid. De ontsnapte CO2 kwam via de luchtroosters bij hem terecht toen hij boven in het pand aan het werk was.

De medewerkers en de monteur zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Volgens de hulpdiensten komt dat omdat ze er op tijd bij waren. Het lek in de leiding is gestabiliseerd en zal worden gemaakt.