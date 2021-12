Medewerkster van gevangenis zwaar mishandeld door gedetineerde: ‘Hij is weleens psychotisch’

,,Er is misschien iets geknapt in het hoofd van mijn cliënt’’, zegt de advocaat die uitlegt dat de man verstek laat gaan bij deze rechtszaak. ,,Hij is weleens psychotisch. Daarom was hij ook op een speciale afdeling in Vught. Maar daar was hij tijdelijk weg. Misschien heeft dat iets bij hem getriggerd’’, zegt de advocaat.