Medsen sluit apotheek Helftheuvel in Den Bosch nu al

DEN BOSCH - Veel eerder dan gepland heeft de keten van apotheken Medsen het apotheelfiliaal in de Helftheuvelpassage al gesloten. ,,Het gedeeltelijk open houden van twee apotheken in het stadsdeel gaf veel te veel onduidelijkheid”, zegt directeur Jan Pieter Galema nu.

Medsen had recent besloten dat De Helftheuvel verder zou gaan als serviceapotheek waar alleen nog ‘s middags bestellingen konden worden opgehaald. In de ruimte stond ook een medicijnrobot waar mensen hun medicijnen kunnen afhalen met een speciale code die ze op de telefoon krijgen.

Voor andere diensten en het afgeven van recepten konden klanten alleen nog terecht aan de apotheek in gezondheidscentrum West aan de Kooikersweg. Maar dat leidde de afgelopen weken tot frustratie en ongenoegen bij klanten omdat de wachttijden daar fors opliepen. Mensen moesten bijna tot op straat wachten tot ze aan de beurt waren.

Eerder moeten doen

Vanwege de onduidelijkheden over functie en openingstijden besloot Medsen de apotheek in de Helftheuvel nu al te sluiten. ,,Dat hadden we achteraf veel eerder moeten doen”, zegt directeur Galema. Hij zag zich bovendien geconfronteerd met het feit dat personeel tussentijds vertrok. ,,We hebben van elders een stuk of tien ervaren personeelsleden ingevlogen. Ook de huisartsen in het gezondheidscentrum hebben zoveel als mogelijk rekening gehouden met de tijdelijke situatie.” Volgens Medsen zijn de wachttijden aan de Kooikersweg nu weer hanteerbaar.

Medicijnrobot gebruiken

Omdat Medsen wil dat zoveel mogelijk klanten gebruik gaan maken van de medicijnrobot, ontstond volgens Galema een onverwacht nieuw probleem: er was te weinig capaciteit om de aanmeldingen via de Medsenwebsite te verwerken. ,,Daar hebben we nu vier studenten extra op gezet en als het goed is zijn de o6-nummers nu binnen een dag ingevoerd.” Via hun mobiele telefoon krijgen mensen via een sms-bericht de code waarmee ze in de automaat hun medicijnen kunnen krijgen. Volgens Galema werkt dat steeds beter. ,,In de weekeinde zijn er al honderden mensen die zo hun medicijn ophalen. De automaten worden op vrijdag gevuld en zijn op maandag weer zo goed als leeg.”

Boete

In de Helftheuvel klopten donderdagmiddag nog verschillende mensen aan een gesloten apotheekdeur. ,,Vervelend”, zei een oudere vrouw met een rollator. ,,Ik ben niet zo goed ter been en kan niet zomaar naar de Kooikersweg. Thuis laten brengen kan wel, maar ze laten nooit precies weten wanneer ze komen. En als je drie keer niet thuis bent, betaal je 5 euro boete.” Een andere man die aan de gesloten deur staat zegt: ,,Dit is werk voor de inspectie...”

Wijkraad West wil naar aanleiding van de vele klachten in de eerstvolgende vergadering de apothekenkwestie op de agenda zetten.