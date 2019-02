Meepraten over EKP (Spoorzone) vóór er gerekend en getekend wordt

Gemeente, NS Vastgoed BV en PostNL Real Estate BV (eigenaren in het gebied) hebben AM BV, Stam + De Koning Vastgoed BV en de combinatie BPD Ontwikkeling BV/Van Wijnen Zuid BV geselecteerd om het gebied voor eigen rekening en op eigen risico te ontwikkelen. Na de bijeenkomst gaan deze drie aan de slag om plannen te maken. Uiteindelijk wordt na de zomer van dit jaar gekozen voor het plan van een van de drie ontwikkelaars.

Kolossaal pand en terrein

Voor het EKP (het kolossale pand en het terrein) is na diverse gesprekken met omwonenden, bedrijven en geïnteresseerden inmiddels een aantal voorwaarden op rij gezet. Uitgangspunt is dat er hoogbouw moet komen met minimaal 25 procent sociale huur of koop en 15 procent middeldure huur of koop, vooral voor een- of tweepersoonshuishoudens. Verder moet er ook ruimte zijn voor zichtbaar groen, kleine bedrijfjes en ondersteunende winkels en horeca.