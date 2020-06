Meepraten over toekomst eigen Bossche wijk. Mooi, maar doe eerst maar een verkeersspiegel

Hoe zie je de toekomst van je eigen wijk? Die vraag stelt de gemeente Den Bosch vanaf deze week in enquêtes aan inwoners. Die meningen, ideeën en dromen per gebied kunnen bouwstenen zijn voor een toekomstige omgevingsvisie.

DEN BOSCH - Bart Kuijer en Kane van Zandvoort zijn best te spreken over de buurt waar ze wonen, respectievelijk Engelen en de Kruiskamp. Beide 12-jarigen zitten in groep 8 van basisschool Antonius Abt in Engelen. Ze gingen gistermiddag kort in gesprek met wethouder Roy Geers. Die vroeg hen of ze tevreden waren met de plek waar ze wonen.

Er wordt lekker Bosch gesproken

Kane vindt de Kruiskamp een prima buurt om te wonen. Veel speeltuintjes. En leuk is vooral dat er nog echt Bosch wordt gesproken, iets was hij op school in Engelen niet hoort. Bart is ook best tevreden over Engelen: je kunt er veel sporten, er is genoeg groen.

Omgevingswet

Geers interviewde de jongens bij de start de gebiedsvisie voor Engelen. De gemeente geeft de komende tijd alle inwoners de gelegenheid om mee te denken en te dromen over de toekomst van het dorp. Dat gebeurt in het kader van de nieuwe Omgevingswet. De dromen, ideeën en suggesties die hierin worden genoemd kan de gemeente gebruiken voor een nieuwe visie op wonen, verkeer, energie en natuur, veiligheid en gezondheid. Na Engelen starten de onderzoeken in West (inclusief de Kruiskamp) en Noord en na de zomer in Maaspoort, Groote Wielen en Empel. Al die gebiedsvisies samen moeten de overkoepelende omgevingsvisie worden.

Dromen over wat beter kan in de toekomst, dat is nog niet zo gemakkelijk voor een 12-jarige. Die zijn vooral bezig met de middelbare school waar ze volgend jaar naar toe gaan. Maar Bart had er toch al één voor de wethouder. Geen droom, meer een praktisch probleem. Er zijn een paar gevaarlijke punten in Engelen waar hij als fietser maar weinig zicht heeft. Of daar dan geen verkeersspiegel kan komen?

Ander loket voor spiegels

Helaas moest de wethouder daar even passen. Want in dit soort details voorziet noch de gebiedsvisies noch de omgevingsvisie. Die gaan wel over veilig verkeer, maar toch vooral de grote lijnen. Voor spiegels moet Bart bij een ander loket zijn...

Wat wel in een visie kan? Nou bij voorbeeld een horecavoorziening. ,,Belangrijk in Engelen om jong en oud te kunnen verbinden", zei Gemmy Bekkers. Als leerkracht op Antonious Abt én als bewoner van Engelen weet zij dat daaraan grote behoefte is. En zo'n voorziening kan volgens Geers gelukkig wel weer in een toekomstige visie worden opgenomen.