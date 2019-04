‘Meer aandacht voor erfgoed op platteland nodig’

Zij willen daarom dat provincie én gemeenten veel structureler dan nu naar de historische waarde van een gebied kijken. Nu komt waardevol erfgoed nogal eens in het gedrang door alle grote belangen die in het buitengebied om voorrang schreeuwen. ,,Het zijn vaak kleine dingen in een dorp of landschap die onder druk komen te staan”, motiveert Ineke Schouten van Brabants Heem. ,,En die je pas mist als ze er niet meer zijn. Denk aan de populieren langs de A2 tussen Best en Liempde.” Maar er zijn veel meer en heel uiteenlopende voorbeelden, benadrukt ze. Zoals de molen in Asten, die vreest veel minder wind te vangen door de komst van een nieuwe bedrijfshal. En op een boerderij in Schijndel, die na jaren van verwaarlozing wordt herbouwd in plaats van gerestaureerd. Ook in haar eigen dorp Oirschot merkt ze de kwetsbaarheid. ,,De kerktoren van Oirschot is in de wijde omgeving te zien. Maar er hoeft maar een boer een nieuwe schuur te bouwen of het uitzicht is weg.”