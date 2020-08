Meer aanhoudingen onderzoek bewoner Zuidoosterfront

DEN BOSCH - Behalve de bewoner van een woning aan het Bossche Zuidoosterfront is donderdagmiddag een vrouw uit Tilburg aangehouden omdat zij eerder op de dag betrokken zouden zijn geweest bij een bedreiging van een man in Den Dungen en vernieling van een auto. Onderzoek leidde vrijdag tot de aanhouding van een man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats was donderdagmiddag rond 14.00 uur met de Bosschenaar en de vrouw uit Tilburg bij een woning in Den Dungen. Eén van de mannen begon daar een auto te vernielen met een honkbalknuppel. De auto was van een man zonder vaste woon- of verblijfplaats die bij een vriend op bezoek was. Toen de bewoner beneden poolshoogte ging nemen, werd hij door de Bosschenaar bedreigd met een vuurwapen. Het drietal ging er daarna met hun eigen auto vandoor.

Kogelwerende vesten

Deze auto werd een uur later door de politie aangetroffen aan het Bossche Zuidoosterfront. Omdat in de melding sprake was van een vuurwapen werd door agenten een deel van de wijk afgezet en werden kogelwerende vesten aangetrokken.

Na telefonisch contact de Bosschenaar zichzelf op het politiebureau. Daar is hij aangehouden. Een poosje later werd in de omgeving van de woning de vrouw (19) uit Tilburg aangehouden.

De woning en de auto zijn doorzocht. Er is een honkbalknuppel gevonden, maar geen vuurwapen. ,,De aanleiding voor het conflict in Den Dungen zit vermoedelijk in de relationele sfeer’’, aldus een woordvoerder van de politie.