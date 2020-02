Meer asbest dan verwacht, sloop Zuiderschans Den Bosch vertraagd

DEN BOSCH - Omdat de verwijdering van asbest meer tijd vraagt, is de sloop vertraagd van het voormalige zorgcentrum Zuiderschans aan het Sweelinckplein in Den Bosch.

Met de sloop van de gebouwen zou sloopbedrijf VSM al in januari een start hebben moeten maken. Die is uitgesteld tot deze maand. De totale planning komt volgens woningcorporatie Zayaz niet in het gedrang. Het is nog steeds de bedoeling dat begin mei alles plat is. Om de sloop verder mogelijk te maken zijn al een aantal bomen gekapt. Andere bomen moeten worden verplaatst en de rest kan blijven staan. Als de nieuwbouw klaar is, worden komen er nog nieuwe bomen terug.

Tijdelijke ingang

De sloop gebeurt in een paar fases. Allereerst gaat de laagbouw langs de Händelstraat plat. Op die plek komt een tijdelijke ingang naar het achterterrein van de Zuiderschans voor bouwverkeer. De laagbouw daar wordt aansluitend gesloopt. Daarna volgt de hoogbouw aan het Sweelinckplein en de Vivaldistraat.

De planning is dat in de zomer gestart kan worden met de nieuwbouw. De werkzaamheden duren tot aan de herfst van 2021. Zayaz wil de woningen vanaf de zomer van 2021 in de verhuur brengen. De eerste bewoners worden dan eind 2021 verwacht.

Woningen voor sociale huur

Op de plek van de Zuiderschans komen woningen voor sociale huur. Het gaat om 83 appartementen en een apart gedeelte met 44 woningen voor mensen met dementie. Ouderenorganisatie Van Neynsel levert de zorg aan deze bewoners.

Van de 83 appartementen hebben er 64 een oppervlakte van 50 m2 met een slaapkamer. Zestien appartementen zijn 70 m2 en hebben twee slaapkamers. Bewoners van de 83 appartementen kunnen thuiszorg krijgen van Van Neynsel.

De 44 woningen voor beschermd wonen bestaan uit vier woongroepen met elk een aparte woonkamer. De bewoners hebben een eigen slaapkamer.

Ontmoetingsruimte Strip Zuid