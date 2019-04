Meer bekend over Bossche schimmelwoningen: Zayaz pakt het aan

DEN BOSCH - Woningcorporatie Zayaz laat schimmel-, vocht- en tochtproblemen bij 181 woningen in de Bossche wijk De Kruiskamp aanpakken. In september vorig jaar kreeg Zayaz een zwartboek van bewoners over de problemen. ,,Blijkbaar hebben we iets over het hoofd gezien. Maar we zijn al in overleg met enkele bewoners om het snel aan te pakken’’, aldus een woordvoerder van Zayaz.

De bewoners hebben inmiddels van Zayaz een brief ontvangen waarin is te lezen dat een onafhankelijke adviseur onderzoek heeft verricht in huizen van klagende bewoners. ,,Wij zijn blij dat nu duidelijk is wat er echt aan de hand is. Hoe beter we dit weten, hoe gerichter we de problemen kunnen oplossen’’, aldus de woningcorporatie.

Nader onderzoek

Gezocht wordt naar een projectleider die kan beginnen met de voorbereidingen om de tekortkomingen aan te pakken. De projectleider bespreekt met een aannemer wanneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Hij gaat in elk geval aan de slag met ventilatie, deur- en raamkozijnen en ‘luchtdichtheid’van de vloer. Er wordt nader onderzoek gedaan naar onder meer de dakisolatie. Volgens de woordvoerder wordt nader overleg gevoerd met het actiecomité dat problemen heeft aangekaart. ,,We hopen voortaan sneller te kunnen reageren op signalen’’, aldus de woordvoerder.

’Geen zeurders’

Khadija Lamghari, lid van het actiecomité dat de problemen heeft aangekaart, zegt niet verrast te zijn over de uitkomsten. ,,Ik ben blij te zien dat we als bewoners gewoon al die tijd terecht geklaagd hebben. We klaagden over tocht en verbaasden ons over de vochtige kruipruimtes. Nooit eerder was dit serieus onderzocht. Gelukkig blijkt nu voor Zayaz dat we geen zeurders zijn, maar bezorgde huurders.’’

Geschrokken

De SP inventariseerde de klachten een poosje geleden en kreeg 107 klachten terug van ruim 300 aangeschreven adressen. Zayaz kreeg 168 ‘meldingen’ terug van 336 adressen.