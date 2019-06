Meer belangstelling voor kermis in Vinkel

Oplossing gevaarlij­ke verkeerssi­tu­a­tie ‘rotonde van der Valk’ in zicht; er komt een tweede fietsbrug

11:01 VUGHT - Dé oplossing voor de gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van hotel Van der Valk in Vught is in zicht. Donderdag 27 juni buigt de Vughtse gemeenteraad zich over het voorstel om 250.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van een tweede fietsbrug aan de oostzijde van de rotonde Postweg – Heunweg.