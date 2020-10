Meer Bossche wijken worden dementievriendelijk: want ouderen moeten er nog járen wonen

Nog twee wijken in Den Bosch worden de komende tijd dementievriendelijk gemaakt. Welzijnsinstelling Farent start het project in de binnenstad en Schutskamp. In Zuid loopt het al sinds 2017.

Dementievriendelijk. Dat klinkt vanzelfsprekend. Maar het is heel wat anders dan fysieke obstakels weghalen voor mensen die moeilijk te been zijn. Dat leerde welzijnsinstelling Farent al bij het eerste (proef)project in Den Bosch-Zuid. Allerlei instellingen, clubs en voorzieningen in de wijk moeten erbij worden worden betrokken. Want die wijk blijft namelijk vele jaren de leefomgeving van mensen met dementie.

,,Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf mensen dementie krijgt. Als ze de diagnose hebben gehad, leven mensen gemiddeld nog acht jaar, waarvan zes jaar thuis", zegt Monique Buurma. Zij is als wijkwerker van Farent betrokken bij de dementievriendelijke wijkprojecten die sinds kort in de binnenstad en Schutskamp zijn gestart. Het is niet voor niets dat Farent deze drie wijken als eerste neemt; er wonen verhoudingsgewijze veel senioren.

Blijven zingen en tennissen

Om bewoners zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen wordt hun vertrouwde omgeving ingeschakeld. De buren, familie, clubs en verenigingen, winkeliers, en natuurlijk de professionele hulpverleners. Zij worden in feite de achtervang. Daardoor is het nodig dat zij voldoende inzicht in de ziekte, verschijnselen leren herkennen en in actie komen als het nodig is. ,,Belangrijk is dat kennis en vaardigheden in herkennen en omgaan met de ziekte worden vergroot.” Uiteindelijk moet het ertoe leiden dat mensen met dementie zolang als mogelijk blijven zingen in een koor, tennissen op hun club en blijven winkelen .

Training winkelpersoneel

In het project kunnen medewerkers van supermarkten bijvoorbeeld leren om verward gedrag het vergroten van kennis én vaardigheden in de samenleving op het gebied van het herkennen van en omgaan met dementie. Zo hebben medewerkers van de Jumbo in Den Bosch -Zuid de training ‘omgaan met dementie’ gevolgd. Ze kunnen nu verward gedrag herkennen en weten dan wat ze kunnen doen als er in de winkel een ouder persoon dat gedragt vertoont.

Volledig scherm © Ankie Kop In de binnenstad en in de Schutskamp benadert Farent inmiddels verenigingen, winkeliers en maatschappelijke organisaties voor eenzelfde aanpak van een dementievriendelijke gemeenschap. Farent heeft inmiddels ook de Facebookpagina dementievriendelijk Den Bosch gemaakt. Hierop staat nieuws over ontwikkelingen rondom de dementievriendelijk wijken en landelijk informatie over dementie.

In heel Brabant zijn intussen tientallen initiateven voor dementievriendelijke gemeenten en wijken. Zo is ook Vught al hard op weg om dat te worden.