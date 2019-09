Meer commotie om wegsturen bezoekers Design Museum dan om nazi-expositie

VIDEODEN BOSCH - ,,Indrukwekkend.” Dat is de kernachtige conclusie van Ad Hendriks uit Nuenen na het bekijken van de tentoonstelling Design van het Derde Rijk in het Design Museum Den Bosch. ,,75 jaar na de bevrijding kan zo'n expositie best. De nazi-vormgeving die er te zien is, is afgewogen en zorgvuldig gepresenteerd.”

In soortgelijke woorden reageren meer bezoekers van de omstreden expositie. Het leek er op de eerste openingsdag op dat er meer commotie was om het wegsturen van bezoekers dan om wat er in het Bossche museum te zien is, zoals portretten van Hitler, affiches, wapens, exemplaren van Mein Kampf en vlaggen met hakenkruizen.

Naar huis gestuurd

Vele tientallen mensen, waarschijnlijk meer dan honderd, die de expositie over de vormgeving van de nazi’s wilden bezoeken, werden in de entreehal van het museum al weer naar huis gestuurd. Ook al waren ze van verre gekomen. De tentoonstelling kan namelijk alleen bezocht worden als tevoren via internet een kaartje en een begintijd zijn gereserveerd. Zo wil het museum de bezoekersstroom in de hand houden; er worden per half uur vijftig bezoekers toegelaten.

Het museum op die manier beter controleren wat er in de expositiezaal gebeurt. Daar geldt namelijk een fotoverbod. Dit onder meer om te voorkomen dat mensen selfies gaan nemen bij de symbolen van de nazi’s en het Derde Rijk. De precisie waarmee die al voorwerpen ontworpen zijn, vindt Ad Hendriks, twee jaar na het einde van de oorlog geboren, confronterend. ,,En toch ook interessant om te zien.”

Schokkend

Geert Walenkamp uit Maastricht had wel meer willen zien en lezen over het ontstaan van al die symbolen. ,,Ze komen vaak uit oudere culturen. Ik vond de expositie te veel leunen op de geschiedenis van het Derde Rijk; de nadruk had van mij meer op de vormgeving en de gedachten daarachter mogen liggen. Het is nog altijd schokkend om te zien hoe de nazi's alles tot in de puntjes organiseerden. Hoe ze bijvoorbeeld voor allerlei gevangenen in de concentratiekampen aparte symbolen hadden.”

Niet naar expositie

Beeldend kunstenares Janneke de Bruijn uit Den Bosch zal de tentoonstelling niet gaan bezoeken. Haar vriend heeft joodse wortels en ze voelt zich te zeer verbonden met de 293 Joden uit Den Bosch die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. ,,Ik vind het thema gewoon te akelig. De expositie zet nazikunst op een voetstuk en dat hoort niet.”

De expositie Design van het Derde Rijk is tot en met 19 januari 2020 te zien in Design Museum Den Bosch, De Mortel 4 in Den Bosch.