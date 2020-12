Méér dan ‘Keukendeur’, Wim Kersten als keinkunstenaar in podcast

Kerstvie­ring online met 6-jarige leerlingen: ‘dit is wel even anders hè’

18 december Gezellig samen met de hele klas kerst vieren. Kinderen van Kindcentrum het Stadshart in Den Bosch keken er wekenlang naar uit. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om in de klas aanwezig te zijn. Vrijdag kwam de school dus met een alternatief: een kerstviering online.