Meer geld voor raadswerk in Vught: ‘Maar welk project of welke vereniging gaat u dan korten?’

De motie ‘fractieondersteuning’ leidde donderdagavond tot een verhitte discussie in Vught. CDA, Gemeentebelangen, D66 en PvdA/GL stelden in de motie voor om per raadsfractie jaarlijks 1500 euro beschikbaar te stellen plus nog 200 euro per raadslid. Bovenop de maandelijkse bijdrage van ruim 1000 euro die raadsleden al krijgen. ,,Juist in coronatijd is het belangrijk om ons goed te laten informeren”, schetste Bregje Peijnenburg, fractievoorzitter van Gemeentebelangen. ,,Er komen veel vragen op ons af en er komt steeds meer werk op het bordje van raadsleden te liggen. Als we ons met dit bedrag beter kunnen inzetten, gaat het om ‘peanuts’. Daarnaast is het in de gemeentewet vastgelegd en heeft de gemeenteraad er recht op.”

Waar is de dekking?

De motie werd aangenomen maar de VVD was er fel op tegen. De eenmanspartij SP was niet aanwezig. ,,Waarom is dit nu zo urgent?”, vroeg VVD-fractievoorzitter Nathalie Pullens zich af. ,,De gemeente staat voor grote uitdagingen. Er komen grote projecten op ons af. Het bestuursakkoord is nog niet eens doorgerekend. We weten niet hoe we ervoor staan. We maken een begin met burgerparticipatie en u heeft de neiging om op te komen voor uw eigen hachje. Daarnaast is in het bestuursakkoord duidelijk afgesproken: ‘nieuw beleid voor oud beleid’. Dus waar is de dekking? Welk dossier, project of vereniging gaat u met 13.600 euro korten? En voor welk doel wilt u dit geld eigenlijk gebruiken?”

Volgens Dianne Schellekens van D66, kunnen de fracties met het extra geld ‘steviger hun werk doen’. ,,Soms heeft het ambtelijk apparaat geen tijd of niet de deskundigheid in huis en dan wil je je vragen elders laten toetsen. En het is ook niet zo’n enorm bedrag.”

Verkeerde volgorde

Ook wethouder Mark du Maine vond het iets te gemakkelijk om met een voorstel voor extra uitgaven te komen zonder dekkingsplan én het extra geld al in de eerste bestuursrapportage 2021 op te nemen. ,,Nog voordat de verordening is aangepast. Dat is de verkeerde volgorde.”

De partijen besloten daarop te wachten tot de tweede bestuursrapportage in oktober. ,,Dan heeft de griffie meer tijd om de verordening aan te passen”, aldus CDA-fractievoorzitter Rutger Jans.

Hand op de knip

Pullens bleef het vreemd vinden. ,,We ontvangen iedere maand 181,28 euro onkostenvergoeding. Dat kan prima voor het doel dat u schetst worden ingezet. We moeten de hand op de welbekende knip houden. Het bedrag lijkt misschien niet veel maar kan ook worden ingezet voor bijvoorbeeld een nieuwe brug of subsidie voor een vereniging die nu is afgewezen.”