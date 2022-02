Meer geluidsschermen langs A59 bij Den Bosch, bewoners Tweede Morgen naar rechter

Nederland in Verzet zet streep door demonstra­tie in Den Bosch: ‘Ik ga wel carnaval vieren in Den Bosch’

DEN BOSCH - Actiegroep Nederland in Verzet ziet af van de demonstratie die in de Bossche binnenstad zou op 27 februari ‘carnavalszondag’ was gepland in Den Bosch. ,,Ik trek mijn boerenkiel aan om in Den Bosch carnaval te vieren, maar niet om te demonstreren’’, zegt Michel Reijinga, oprichter van de actiegroep die tegen de opgelegde coranabeperkingen is.

17 februari