Méér groene daken, regentonnen en verschillende bomen in Den Bosch om ‘de bijen helpen’

gastopinie Veel woningen bouwen is prima, maar houd ook oog voor de kwaliteit: hoe de stad eruit ziet en hoe er geleefd wordt

6 maart Den Bosch als beste woonstad van het land. Dat is de droom van Mohamed Acharki van Zayaz. Hij schetst hoe hij wonen en leven in de stad in de toekomst voor zich ziet.