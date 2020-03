Meer horecazaken sluiten de deuren in Den Bosch: ‘Gezondheid staat voorop’

Donderdag maakten enkele horecazaken al bekend de deuren voorlopig te gaan sluiten. ,,Ik heb vanmorgen anderhalf uur door de woonkamer staan banjeren. Wat is nou het beste om te doen?", zegt Van Dijk. ,,Maar de helft van mijn personeel staat al een tijd te snotteren. Ik heb de afgelopen tijd tien tot vijftien mensen naar huis moeten sturen", vertelt hij. ,,Soms moet je ook een keuze doen. Je kan ook blijven aanmodderen, maar het is ook goed om te zeggen: ‘Dit kan gewoon niet.’ Gezondheid staat voorop. Voor mijn medewerkers en ook mijn klanten.”

Reserveringen afgezegd

En dus besloot Van Dijk om de deuren tot en met 22 maart te sluiten. ,,Vervolgens bekijken we het van dag tot dag.” Alle reserveringen worden door het restaurant afgebeld, maar veel werk is dat niet. ,,Veel mensen gaven al aan te willen afzeggen. En daarnaast hebben we de afgelopen tijd veel afmeldingen gehad. We hebben plek voor 130 mensen en vanmorgen keek ik in de agenda en zag ik dat er nog maar 32 reserveringen waren. Dat is niks.” Het maakte de keuze ook wel iets makkelijker. ,,Maar het blijft heel vervelend", zegt Van Dijk.