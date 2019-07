Meer hotelkamers in Den Bosch, maar dan wel in lager tempo

,,Op die manier is er een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid in de stad’’, verdedigde Jolanda van Gool het PvdA-voorstel. In de discussie over hotels en particuliere logiesaccommodaties had wethouder Jan Hoskam tijdens de commissie bedrijvigheid van twee weken geleden al aangegeven het tempo gekoppeld aan 2023 best los te willen laten.



Voor Van Gool en de PvdA aanleiding om dit dan ook maar in de raadsvergadering van dinsdagavond als beleid vast te leggen. ,,Want wij zijn niet tegen groei van de mogelijkheden om te overnachten, maar doet dit dan niet in een te hoog tempo’’, gaf Van Gool aan.