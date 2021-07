Meer jongeren psychisch in de knel, vaak door corona: ‘Eenzaamheid of gameverslaving’

Idee VVD: laat ons vijftig flitspalen plaatsen in Brabant

2 juli DEN BOSCH - Kunnen we als provincie niet vijftig mobiele flitspalen krijgen van Den Haag om die zelf neer te zetten op plekken waar wij dat in Brabant belangrijk vinden? Dat vroeg VVD-Statenlid Suzanne Zwart vrijdag aan verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat. Zijn antwoord: nee. ,,Wij kunnen ze wel aanschaffen, maar dan liggen ze hier in de hal. We zijn niet bevoegd om ze te plaatsen.”