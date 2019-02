Meer maatwerk voor zij-instromers die overstap naar onderwijs willen maken

Na brand in Zaltbommel overweegt Oeteldonk­sche Club extra maatrege­len

18 februari DEN BOSCH - De Oeteldonksche Club gaat na wat mogelijk is om de brandveiligheid te verhogen in de hal aan de Ertveldweg waar carnavalswagens worden gebouwd. Dat gebeurt naar aanleiding van de brand vrijdag in Zaltbommel waarbij door brand in twee bouwhallen vrijwel alle praalwagens in vlammen opgingen.