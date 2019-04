‘Meer regie gemeente nodig bij schuldhulp’

Na brand in de Notre Dame: zo is de brandweer voorbereid op een ramp in de Sint Jan in Den Bosch

15 april DEN BOSCH - Bij het zien van de eerste beelden van de Notre Dame was het in de groepsapp van de Bossche brandweermannen direct duidelijk: die is verloren. Want ze weten dat je er héél snel bij moet zijn als een kerk in brand staat. Daarom oefenen ze jaarlijks op mogelijke brand in de Sint Jan in Den Bosch.