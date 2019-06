Meer samenwerking rond Seldensate moet interesse dagjesmensen trekken

Frédérique Schoenmakers vertelt: ,,Ik speel nieuwe voorstellingen bij kasteel Seldensate op 23 en 30 juni en 14 en 21 juli. Bij mooi weer gebeurt dat uiteraard buiten. Maar als het wispelturig weer omslaat, dan mag ik gebruik maken van de ruimte van bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius. Die hebben de zolder van het poortgebouw in gebruik. Dat kleden we dan wat sprookjesachtig aan.”

Combinatie met kanotocht van Kanoverhuur Beekdal

Schoenmakers trad al eens op voor de mantelzorgersclub Levina Janna die Desiree Tooren het leven liet zien. Zij is ook van Kanoverhuur Beekdal. ,,Als het mooi weer is kunnen de gasten die naar mijn verhalen komen luisteren bij Seldensate dat mooi combineren met een kanotocht over de Aa. Want vlakbij is de opstapplaats voor kano’s bij kasteel Heeswijk. Vooraf of na afloop van de voorstelling om 15.00 uur zouden ze dan een mooie tocht door de natuur van het Dynamisch Beekdal kunnen maken.”