Meer schoolverzuim, ziet de gemeente Den Bosch, maar de scholen hebben het ook beter in beeld

DEN BOSCH - Voor het eerst in jaren ziet de gemeente Den Bosch het schoolverzuim toenemen. En best flink ook. Maar, zegt ze erbij, het is goed verklaarbaar: scholen die meer energie steken in de aanpak van (ziekte)verzuim en het eerder signaleren rapporteren ook meer meldingen.

In het schooljaar 2018-2019 zijn er in de gemeente Den Bosch 2828 verzuimmeldingen binnengekomen over 1246 leerlingen. Dat was een jaar eerder 2057 (-771) meldingen en 958 (-288) leerlingen. Van het aantal meldingen gaan er ruim 1300 over leerlingen van 18 jaar en ouder.

Er hebben in het afgelopen schooljaar 23 leerlingen vier weken of langer thuis gezeten, 5 meer dan het jaar daarvoor. Daarnaast waren er 26 jongeren die niet stonden ingeschreven bij een onderwijsinstelling en geen startkwalificatie (diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger) hadden. Dat waren er 14 in 2017-2018. Te verklaren volgens de gemeente doordat een groter aantal nieuwkomers zich in dat schooljaar in Den Bosch heeft gevestigd.

Registratie kan nog beter

‘Het is voor het eerst in jaren dat we een stijging zien’, stelt de gemeente in een brief aan de raad. ‘De reden is dat we afhankelijk zijn van het onderwijs of zij thuiszitters melden. Het afgelopen schooljaar heeft Leerplicht actief de thuiszitters opgevraagd bij het onderwijs waardoor meer gevallen naar voren zijn gekomen. De cijfers weerspiegelen steeds beter de werkelijkheid, toch is de registratie binnen de scholen nog niet altijd optimaal’.

Quote Meer jongeren kiezen ervoor om te gaan werken in plaats van hun opleiding af te maken. Gemeente Den Bosch Tegelijkertijd constateert de gemeente dat schoolverzuim wel steeds eerder gesignaleerd wordt en dus beter in beeld is. Een andere verklaring - van voor de coronacrisis - is dat er sprake is van een gunstige arbeidsmarkt waardoor jongeren eerder een baan kunnen vinden. ‘Meer jongeren kiezen ervoor om te gaan werken in plaats van hun opleiding af te maken’.

Het streven voor dit schooljaar is om het aantal voortijdig schoolverlaters, thuiszitters en verzuimers tegen te gaan, te bevorderen dat kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar naar school gaan en een startkwalificatie halen.

Onder meer door de pilot voor de aanpak van het (ziekte)verzuim in het basisonderwijs - eerder signaleren, oppakken en leerlingen ondersteunen - tot 2024 fasegewijs uit te breiden naar alle scholen in Den Bosch.

Als een startkwalificatie niet haalbaar blijkt, is de inzet erop gericht om jongeren te ondersteunen op weg naar een passende plek op de arbeidsmarkt.