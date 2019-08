Meer tijd voor JBZ-arts na zelf meten en wegen, één patiënt maakt daar bezwaar tegen

Busje vliegt in brand op parkeer­plaats voetbalver­e­ni­ging OJC in Rosmalen

13 augustus ROSMALEN - Op de parkeerplaats van voetbalvereniging OJC aan het Laaghemaal in Rosmalen is dinsdagavond een busje in vlammen opgegaan. De politie sluit brandstichting niet uit. Het voertuig is inmiddels gedoofd.