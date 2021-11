Meer zorgen over opvang asielzoekers in Autotron, gemeente staat open voor gesprek

ROSMALEN - De gemeente Den Bosch gaat graag in gesprek met buurtbewoners over de opvang voor asielzoekers op het Autotron-terrein in Rosmalen, zodra de knoop daarover is doorgehakt. Schuurmans vertelde deze week over haar slechte ervaringen met de vorige tijdelijke noodopvang bij Autotron in 2015 en 2016.