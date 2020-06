Meerdere aanhoudingen na uit de hand gelopen burenruzie in Den Bosch: buurtbewoners belaagd met ijzeren staven en een riek

Iedereen zijn eigen ‘kruisje’ voor communie 2.0 in de Sint-Jan

10:39 DEN BOSCH - De kerkgangers , die dit weekend één van de heilige missen in de Sint-Jan mogen bijwonen, kunnen bij de ingang een kartonnen bakje in de vorm van een kruisje meenemen waar later tijdens de viering de hostie voor de Heilige Communie in kan worden gelegd.