Meerdere jongeren mishandeld door groep jongens in centrum Den Bosch

Brabanthal­len in teken van boeken­beurs Vincentius­ver­e­ni­ging

10:41 DEN BOSCH - De jaarlijkse boekenbeurs van Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch is telkens een grote hit. In de Brabanthallen is vrijdagavond de 46ste editie van start gegaan. Met rond de honderdduizend titels die wachten op een nieuwe eigenaar. Voor wie de eerste ‘slag’ gemist heeft, geen paniek. Het festijn gaat zaterdag en zondag vrolijk verder.