Meerdere leerlingen van Maurick college gevraagd thuis te blijven na besmetting klasgenoot

Overlast Schilder­straat is ‘aanmerke­lijk afgenomen’

16:21 DEN BOSCH - Bewoners van de Bossche Schilderstraat klaagden enkele weken geleden in het Brabants Dagblad steen en been over (verkeers)overlast. Het gaat heel wat beter sinds de gemeente zorgt voor een hek, stopverbod en verkeersregelaar.