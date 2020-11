Meerdere scooters in brand gestoken in Rosmalen

De eerste brand werd rond 03.40 uur gemeld aan de T.M. Kortenhorstlaan, nabij de Sluiskeshoeven. Bij aankomst van de brandweer stond de elektrische scooter al in lichterlaaie. De brandweer heeft het vuur geblust. Ruim een uur later stonden er twee elektrische scooters in de brand aan de nabijgelegen Maaslandhoeven. Een van de scooters was tegen een speeltoestel gezet en daar in brand gestoken. De andere scooter stond in een voetbaldoel.