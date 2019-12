Meerdere zaken snel weg uit Bossche Stoa; huurders willen weten waarom

,,Met pijn ons hart moeten we nu afscheid nemen van deze inspirerende plek.’’ Dat zegt Wilma de Turck, directeur/algemeen coördinator van Stichting Kubra over de zaken die zijn gevestigd in de overdekte voetgangerspassage van parkeergarage Tolbrug.

’Dat beviel ons heel goed’

Stichting Kubra is een samenwerkingsverband van meer dan 140 Brabantse kunstenaars uit allerlei disciplines. Sinds tweeenenhalf jaar is het kunstaanbod te zien tijdens wisselende exposities in onder meer de Bossche galerie Kubra.

,,We mochten er tegen gebruikerskosten huren. En dat beviel ons heel goed’’, zegt De Turck die het gebruikte gedeelte van de Stoa omschrijft als ‘een inspirerende plek die inmiddels is uitgegroeid tot een culturele en maatschappelijke passage waar kunstenaars, kunstliefhebbers, studenten, vrijwilligers en buurtbewoners samen kwamen’. ,,Steeds meer Bosschenaren en bezoekers uit het hele land wisten de galerie te vinden. Op een laagdrempelige manier kreeg de Brabantse kunstenaar op non profit basis een gezicht.’’

Panden aangepast

De Turck zegt er deze maand over te zijn geïnformeerd dat de panden vanaf 14 januari leeg moeten zijn. Dat is bepaald door de eigenaar. ,,Van Deursen heeft de Stoa gekocht van Aberdeen die ook eigenaar was van de Arena. Ik heb begrepen dat er nog geen nieuwe huurders zijn voor de panden. Maar mogelijk worden de panden aangepast.’’

Voordat Kubra terecht kon in de Stoa had deze stichting onderdak aan de Hinthamerstraat 100, Schilderstraat 17A en het Kruithuis. En nu moet dus worden uitgeweken naar een andere locatie eventueel. ,,We blijven het liefst in Den Bosch om kunstenaars en hun publiek op een laagdrempelige manier bij elkaar te brengen. Ik heb gekeken naar mogelijke alternatieven. Maar die heb ik nog niet kunnen ontdekken.

Volledig scherm Wilma de Turck in galerie Kubra-Art. © Marc Bolsius

ANWB-winkel

Op 4 februari 2017 werden de panden waar Kubra-Art en Kleurraak zijn gevestigd officieel geopend door wethouder Jan Hoskam. Na het vertrek van damesmodezaak Frans van Vliet uit het pand aan het Burgemeester Loeffplein was er ruim drie jaar niks te beleven in dat gebouw schuin tegenover de ANWB-winkel. Dankzij een samenwerking van Stichting Volop Den Bosch, Gapph b.v., BNP Paribas Real Estate, vastgoedonderneming Aberdeen en de gemeente werd in september 2017 De Pijp geopend.

Bij Van Deursen Beheer was vrijdag niemand bereikbaar om te vertellen wat gaat gebeuren met de lege panden.

Plannen

De Arena en Stoa werden in 1998 opgeleverd, in 2015 werd de Arena nog voor twee miljoen euro gemoderniseerd. Toen werden onder meer de vloeren en gevels vervangen en de fonteinen verwijderd. De Arena werd begin dit jaar door Aberdeen Standard Investments voor 25,3 miljoen euro verkocht aan vastgoedbedrijf AEW .