Meerderheid gemeenteraad wil tóch wietproef in Den Bosch

Argument van Mikkers telt niet

Mikkers had de gemeenteraad maandagmiddag definitief laten weten dat hij Den Bosch niet aan zou melden omdat niet alle vijf de coffeeshops (vier eigenaren) in de gemeente mee willen doen. En Mikkers heeft ook moeite met het ingezetenencriterium, waarbij buitenlanders niet in de coffeeshops zouden mogen komen. Volgens de zeven partijen telt dat argument niet omdat al is afgesproken dat bij de proef de burgemeesters van de deelnemende gemeenten zelf hun eigen regels over het al dan niet toelaten van buitenlanders mogen en kunnen stellen.