Meerderheid raad geeft wethouder ruimte in kwestie de Poort: jongeren beraden zich

Ondanks de vurige betogen van vooral PvdA en SP in de gemeenteraad om jongerencentrum de Poort alle duidelijkheid te geven over zelfstandigheid én aantal jongerenwerkers, willen de coalitiepartijen daar niet aan. Zo kreeg het debat over de toekomst van het jongerencentrum de verwachte uitkomst: een raadsmeerderheid, coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, GroenLinks en Rosmalens Belang) en Lokaal Gestemd, 50Plus en Bosch Belang, steunde haar eigen motie. Daarin wordt de garantie gevraagd dat De Poort blijft bestaan als ‘belangrijke plek voor jongerenwerk en zijn vertrouwde werkwijze kan blijven hanteren’. Bovendien moet wethouder Ufuk Kahya in overleg blijven met de jongeren en die zoveel mogelijk zelf laten beslissen over de organisatie van de Poort.

De oppositie had in een motie gevraagd om nu wel duidelijkheid te geven over het aantal FTE aan jongerenwerkers voor de Poort. Mikhael Hack (VVD) constateerde dat de coalitie en oppositie bijna hetzelfde wilden en dus helemaal niet zo ver van elkaar afstonden. Op papier wellicht, maar in de discussie bleek dat PvdA en SP garanties over het aantal jongerenwerkers vroegen. Maar coalitiepartijen CDA, D66, Rosmalens Belang en VVD willen niet op de stoel willen zitten die bepaalt waar de poppetjes worden ingezet. GroenLinks had daar minder moeite mee. Voor Antoon van Rosmalen mogen de twee Poort-jongerenwerkers gewoon naar de afdeling ambulant van welzijnsinstelling Farent.