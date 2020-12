Meeste Bosschenaren in bijstand kúnnen niet meer bijverdienen

Den Bosch wil experiment met bijverdie­nen in de bijstand

28 juni DEN BOSCH – Mensen in de bijstand die bijverdienen. De gemeente Den Bosch wil een experiment voor twee jaar waarbij mensen die meedoen een stimuleringspremie krijgen. Van de inkomsten uit hun deeltijdwerk, krijgen ze vijftig procent, naast hun bijstandsuitkering. De premie is maximaal tweehonderd euro per maand. Dat bedrag wordt twee keer per jaar uitgekeerd.