Meeste leden Nulandia en Be Quick willen fusie

Lachgasvul­sta­ti­on gevonden in verborgen ruimte in pand vlakbij politiebu­reau: ‘Gevaarlij­ke situatie’

DEN BOSCH - In een bedrijfspand aan het Bossche Vogelplein, schuin tegenover het politiebureau, is deze week een lachgasvulstation gevonden. De gemeente maakte donderdag bekend dat een ‘grote hoeveelheid lachgas’ zorgde voor een gevaarlijke situatie in de omgeving. De ruimte werd gevonden nadat poolshoogte werd genomen achter een dossierkast.

2 december