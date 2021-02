Meeuwen met een ‘koptelefoon’ in Zuiderpark

DEN BOSCH - Meeuwen lijken anno 2021 even bezit te hebben genomen van het Zuiderpark in Den Bosch. Maar zo dreigend als in de film Birds van Hitchcock uit 1963 is het gelukkig niet.

De grote hoeveelheid regen en sneeuw heeft het laagliggende park omgetoverd tot een aantrekkelijke tijdelijke waterplas. Schaatsten er een paar dagen nog vooral kinderen, nu is het een speeltuin voor de kokmeeuw. Vogelkenner Léon van Balkom van de IVN werkgroep denkt althans dat hij die soort herkent op de foto. De Kok met k.o.k.

De meeuwen gebruiken het water om te badderen, te drinken en om voedsel te zoeken. Deze kleine meeuwensoort verkiest zoet water boven zilte zeeën. En is dus op veel plekken in het land te vinden. Een pragmatische keuze want in het binnenland wonen meer mensen en is meer eten te vinden. ,,Wat eten betreft is deze kokmeeuw overigens niet kieskeurig. In de buurt van menselijke bewoning is veel eten te vinden", zegt Léon van Balkom. ,,Wat dat betreft zijn meeuwen als omnivoor echte opportunisten. Waarom ze zich ophouden in het Zuiderpark is de vraag.”

Misschien wel omdat het park voldoet aan de 3 v's van voedsel, veiligheid en voortplanting. ,,Ik kan me voorstellen dat het ondergelopen Zuiderpark met de grote open vlakte een veilig gebied is voor de kokmeeuwen om te verblijven. Eventueel gevaar kan van veraf worden opgemerkt", denkt Van Balkom.

Hoewel in de loop der jaren in aantal afgenomen, komt de kokmeeuw gelukkig nog veel in Nederland voor en is beschermd. Vaak zijn het meeuwen uit Scandinavische landen die hier overwinteren. In die populaties zitten overigens ook meeuwen die het hier toch nog te fris vinden en doorvliegen naar Afrika.

Koptelefoon of oorwarmers

Opmerkelijk aan de vogel is dat de kop in het voorjaar en in de winter helemaal zwart/donkerbruin is. En in de winter als-ie vooral ook in meer stedelijke gebieden huist, blijft er niet veel meer van over dan een koptelefoontje. Of misschien zijn het wel oorwarmers.

Komend weekeinde heeft de kokmeeuw die in ieder geval niet nodig; dan heeft-ie meer aan een zonnebril.

Volledig scherm Kokmeeuw in de zomer © Vogelbescherming

Volledig scherm Kokmeeuw in de winter © Vogelbescherming